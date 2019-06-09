KİLİS Tel Rıfat'ta TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 5 yaralı
Tel Rıfat'ta TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 5 yaralı (3)CENAZE GAZİANTEP'E GÖNDERİLDİSuriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin, 'Zeytin Dalı' harekat alanında bulunan üsse yaptıkları tanksavar saldırısında şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Halil Kurt'un cenazesi,...
Tel Rıfat'ta TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 5 yaralı (3)
CENAZE GAZİANTEP'E GÖNDERİLDİ
Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin, 'Zeytin Dalı' harekat alanında bulunan üsse yaptıkları tanksavar saldırısında şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Halil Kurt'un cenazesi, Kilis'teki işlemlerin ardından otopsi ve askeri tören için Gaziantep'e gönderildi.
Öte yandan saldırıda yaralanan askerlerin tedavisine Kilis Devlet Hastanesi'nde devam edildiği belirtildi.
KİLİS (DHA)
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, darbe hazırlığındaki generali pirana dolu su tankına atarak infaz etti
Demet Akalın, kendisine mesaj atmış gibi Photoshop yapan takipçisine ateş püskürdü: Namusumla oynatmam