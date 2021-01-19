Kilis, tekstil sektöründe öncü kent olacak
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Kilis, tekstil sektöründe öncü kent olacak

19.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:49
Kilis, tekstil sektöründe öncü kent olacak

Kilis'te Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Tekstilkent kurulacak.

Kilis'te Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Tekstilkent kurulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak Tekstilkent, kenti tekstil alanında öne çıkaracak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu projenin fikir babası ve emektarının kısa süre önce hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Abdi Bulut olduğunu belirterek Tekstilkent'e, Bulut'un adının verileceğini bildirdi.

Varank, "İpekyolu Kalkınma Ajansımızın desteğiyle 13,5 milyon liralık bir yatırımla kuracağımız Kilis Tekstilkent'te yaklaşık 2 bin 500 kişi istihdam edilecek. Her türlü altyapısı hazır toplam 43 bin metrekare alan üzerinde her biri 10 bin metrekare kapalı alandan oluşan 2 fabrika binamızı bu yıl içerisinde yatırımcılara tahsis ederek üretime başlayacağız. Bu projenin fikir babası ve emektarı kısa süre önce kaybettiğimiz Belediye Başkanımız Abdi Bulut'tu. Kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah adını ve anısını yaşatmak üzere Tekstilkent'e başkanımızın adını vereceğiz. Ben şimdiden Kilis Abdi Bulut Tekstilkenti'nin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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