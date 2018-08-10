Kilis'teki Yukarı Afrin Barajı Çalışmaları

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Kilis'te son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını belirtti.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlasının DSİ tarafından yapılan içme suyu tesislerinden karşılandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acu, Yukarı Afrin Barajı'nın tamamlanmasıyla Kilis şehir merkezine yıllık 19 milyon metreküp içme suyu sağlanacağını kaydetti.

Acu, iş kapsamında baraj gövdesinde dolgu imalatlarının hızla devam ettiğine dikkat çekerek, "2018 yılında gövde dolgusunun, su alma yapısının, betonarme ve mekanik kapak sistemlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Diğer taraftan Kilis Yukarı Afrin Barajı İçmesuyu İsale Hattı işinin ihalesi de 20 Temmuz 2018 tarihinde yapılmış olup ihale süreci devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

DSİ'nin Kilis'e yaptığı yatırımlarla kentin verimli topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyunu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini vurgulayan Acu, "Kilis'te son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır." ifadesini kullandı.

Amaçlarının bölge insanına memba kalitesinde içme suyu sağlamak olduğunu ifade eden Acu, temelden yüksekliği 60 metre olan Yukarı Afrin Barajı'nın tamamlanmasıyla, Kilis'in uzun vadeli içme suyu ihtiyacının karşılanmış olacağını kaydetti.

Acu, içme suyu temini için dev projeler gerçekleştirdiklerine işaret ederek, 81 il için "İçme Suyu Eylem Planı" hazırladıklarını, bu kapsamda şehirlerin ve ilçelerin 2040-2050-2071 yıllarına kadar içme suyu sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu anlattı.