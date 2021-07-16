Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası sona erdi

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Spor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Kilis Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası, Kilis'te sona erdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Kilis Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası, Kilis'te sona erdi.

Beşevler Spor Salonu'nda 3 gün süren şampiyonada 18 ilden aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 350 sporcu mücadele etti.

Erkeklerde, ümitler kategorisinde Rize, yıldızlar kategorisinde İzmir, minikler kategorisinde ise Fırat Kalkanı operasyonu bölgesinden organizasyona katılan Suriye takımı şampiyon oldu. Kadınlarda ise ümitler kategorisinde Manisa, yıldızlar kategorisinde Kahramanmaraş, minikler kategorisinde ise Kilis birinciliği elde etti.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan ve Kilis Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen tarafından verildi.

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, törenin ardından gazetecilere, 15 Temmuz şehitlerinin anısına Kilis'te bu turnuvanın yapıldığını belirtti.

UNICEF'in dünyada tek desteklediği judo turnuvasının bu olduğunu anlatan Kaplan, "Kilis Belediyesinin UNICEF'e hazırladığı proje kapsamında organizasyon yapılmaktadır. Biz UNICEF'ten Fırat Kalkanı operasyon bölgesinde ve Kilis'in sorumluluğunda olan bu bölgede diğer branşlarda da desteklerini istiyoruz. Katılan bütün sporcuları ve antrenörleri tebrik ediyorum. Daha iyi organizasyonlarla Kilis'i şenlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası sona erdi
Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası sona erdi
Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası sona erdi
Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası sona erdi
Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası sona erdi
Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası sona erdi
Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası sona erdi
Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası sona erdi
Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Kadir Doğulu Aslıhan Karalar Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Metin Oktay Şaban Yılmaz Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası sona erdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 14:16:36. #1.16#

title