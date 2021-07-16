Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası sona erdi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Kilis Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası, Kilis'te sona erdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Kilis Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Yaz Spor Festivali İller Arası Yıldızlar Judo Turnuvası, Kilis'te sona erdi.

Beşevler Spor Salonu'nda 3 gün süren şampiyonada 18 ilden aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 350 sporcu mücadele etti.

Erkeklerde, ümitler kategorisinde Rize, yıldızlar kategorisinde İzmir, minikler kategorisinde ise Fırat Kalkanı operasyonu bölgesinden organizasyona katılan Suriye takımı şampiyon oldu. Kadınlarda ise ümitler kategorisinde Manisa, yıldızlar kategorisinde Kahramanmaraş, minikler kategorisinde ise Kilis birinciliği elde etti.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan ve Kilis Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen tarafından verildi.

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, törenin ardından gazetecilere, 15 Temmuz şehitlerinin anısına Kilis'te bu turnuvanın yapıldığını belirtti.

UNICEF'in dünyada tek desteklediği judo turnuvasının bu olduğunu anlatan Kaplan, "Kilis Belediyesinin UNICEF'e hazırladığı proje kapsamında organizasyon yapılmaktadır. Biz UNICEF'ten Fırat Kalkanı operasyon bölgesinde ve Kilis'in sorumluluğunda olan bu bölgede diğer branşlarda da desteklerini istiyoruz. Katılan bütün sporcuları ve antrenörleri tebrik ediyorum. Daha iyi organizasyonlarla Kilis'i şenlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz