Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

KİLİS'te, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, mahkemece tutuklandı.

KİLİS'te, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuskunkuran köyünde 3 adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda; 132 kök kenevir, 500 gram esrar, 1 tabanca ve 72 mermi ele geçirildi. Uyuşturucu ve tabancaya el koyan ekipler, adreslerde bulunan L.K., Z.K., M.K., N.K. ve Y.B.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.K. ve Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu

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