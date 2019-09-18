Kilis'teki trafik kazası

18.09.2019 16:14

Kilis'te bir otomobilin 2 motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 15 Eylülde A.A'nın kullandığı 01 AC 820 plakalı otomobilin, Yunus Hayta ile A.A'nın kullandığı iki motosikletle çarpıştığı kazada yaralanan sürücülerden Hayta, tedavi gördüğü Kilis Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayta'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA