Kilis'teki Terör Örgütü Deaş Davası

Kilis sınır hattında yakalanan ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen Rusya uyruklu Dzhamaleil Gagiev'in yargılanmasına devam edildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılanan Gagiev hazır bulundu.

Sanık Dzhamaleil Gagiev, tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Ne için yargılandığını bilmediğini iddia eden Gagiev, "Çok pişmanım ve çıkmak istiyorum. Yaptığım hataları kabul ediyorum ve tahliye olmak istiyorum. Sadece Türkiye'den başka yere gitmek istiyorum. Ben yazılı dilekçemi sundum okunmasını istiyorum. Benim DEAŞ ile hiçbir alakam yoktur." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Dzhamaleil Gagiev, 2016 Nisan ayında Suriye sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçlerince sınırdaki beton bariyerlerin altındaki tünelden Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanmış, çantasında 1,5 kilogram patlayıcı ve savunma tipi 2 el bombası ile canlı bomba kemeri bulunmuştu.