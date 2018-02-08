Kilis'teki Terör Örgütü Deaş Davası

Kilis sınır hattında yakalanan ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen yabancı uyruklu Stefan Samuel Aristidou ile Kary Paul Kleman'ın yargılanmasına devam edildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklu yargılanan iki sanık ile avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık ABD uyruklu Kleman, yaptığı savunmada, üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirtip 2015 yılında Suriyeli olan eşinin akrabaları tarafından davet edildiğini, bu nedenle Suriye'ye geçtiğini ve orada bulunduğu sürede herhangi bir silahlı eğitime ve eyleme katılmadığını öne sürdü.

İngiltere vatandaşı sanık Aristidou da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek neden tutuklu bulunduğunu öğrenmek istediğini belirtti.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanıkların üzerlerinde ele geçen CD ve bazı belgelerin incelenmesi için Ankara'ya yazı gönderildiğini, istenen belgelerin halen mahkemeye ulaşmadığını belirtip her iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Kary Paul Kleman ve Stefan Samuel Aristidou, Kilis'teki Suriye sınır hattında 20 Nisan 2017'de yakalanmış, terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları bulundukları tespit edilerek tutuklanmıştı.