Kilis'teki Terör Operasyonu

Kilis'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriye'nin Rakka kentindeki çatışmalarda yaralanan ve yasa dışı yollarla Fırat Kalkanı Harekatının ardından özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçen Çobanbey kasabasından tedavi için kaçak yollarla Türkiye'ye geldiği tespit edildikten sonra Kilis kent merkezinde saklandıkları bir evde gözaltına alınan A.H. ile karısı E.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.H. çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanırken, karısı E.I. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Zanlılardan A.H'nin savcılıktaki sorgusunda örgütün İslam dinini kullanarak insanları kandırdığını, bu durumu anladığında ise örgütten ayrılmak ve teslim olmak istediğini ancak infaz edilmekten korktuğu için cesaret edemediğini söylediği öğrenildi.



Kilis'te, 12 Aralık'ta Suriye'nin Rakka kentinden kaçarak yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdikleri belirlenen çift, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla saklandıkları evde gözaltına alınmıştı.