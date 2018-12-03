Kilis'teki "Özel Güvenlik Bölgesi" Uygulaması

Kilis'te bazı alanlardaki "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek amacıyla bazı alanların özel güvenlik bölgesi ilan edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereğince Kemal Yanık, Darmık-Çerçili, Darmık-Hilaltepe, Şerif Kaya, Mehmet Yaylacı, Afrin-Şimşek, Şimşek-Demirışık, Yüksektepe-Öncüpınar, Öncü İnanlı ve Yalçın Nane-Ermiş, Şehit Mehmet, Çobanbey Alsancak Şehit Yusuf Beylem hudut karakolları bölgesi ile Hilaltepe-Saatli-İlhami Hardal bölgesindeki "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının, 15 Aralık saat 17.00'ye kadar uzatıldığı belirtildi.