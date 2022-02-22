Kilis'te tarihi eser operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kilis'te tarihi eser operasyonu

Kilis'te jandarma ekipleri tarafından tarihi 14 adet sikke ile 3 adet yüzük ele geçirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Kilis'te jandarma ekipleri tarafından tarihi 14 adet sikke ile 3 adet yüzük ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Gaziantep'ten Kilis'e tarihi eser niteliği taşıyan objelerin getirileceği bilgisinin alınması üzerine Gaziantep-Kilis karayolu Küplüce yol kontrol noktasında motosiklet durduruldu. Motosikletin heybesinde yapılan aramada tarihi 14 adet sikke ve 3 adet yüzük ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili olarak bir kişi adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Kilis'te tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Gaziantep, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title