Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili FETÖ'den ihraç eski yarbay ile 7 sanığın yargılanmasına devam edildi
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Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili FETÖ'den ihraç eski yarbay ile 7 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili FETÖ'den ihraç eski yarbay ile 7 sanığın yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te 2017'de mühendis Mehmet Akcan'ın hayatını kaybettiği sınır hattındaki mayın patlamasıyla ilgili, FETÖ'den ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay yarbay M.O.A. ile diğer 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kilis'te 2017'de mühendis Mehmet Akcan'ın hayatını kaybettiği sınır hattındaki mayın patlamasıyla ilgili, FETÖ'den ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay yarbay M.O.A. ile diğer 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada patlamada yaşamını yitiren mühendisin yakınlarının avukatı ve ağabeyleri Muzaffer ve Celal Akcan ile sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tutuksuz yargılanan eski kurmay yarbay M.O.A, suçlamaları kabul etmeyerek hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

Patlamada ölen Akcan'ın yakınlarının avukatı, sanık M.O.A'nın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklama isteğini ve sanık M.O.A'nın adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebini kabul etmedi.

Sanıkların tutuksuz yargılanmasının devamına hükmeden heyet, duruşmayı 4 Ekim'e erteledi.

Hayatını kaybeden mühendis Mehmet Akcan'ın yakınlarının avukatı Ömer Kılıç, duruşma sonunda gazetecilere yüce Türk yargısına güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Adaletin yerini bulacağına inandıklarını belirten Kılıç, "Mahkeme heyeti, bu anlamda çok titiz bir çalışma yürütüyor. Bizler adaletin tecellisi için üzerimize düşen görevi sonuna kadar yerine getiriyoruz. Terör örgütü PYD'nin döşediği mayın sonucu maktul vefat etmiştir. TRT'deki görüntülerden gördük, görüntüler doğru ise bir terör örgütü bomba döşerken terörden yargılanan, bu ülkenin can güvenliğinden sorumlu olan kişilerin gereken mayın temizlemesini yapmadığını görüyoruz. Bu sorumsuzluk ve ihmal neticesinde müvekkilimiz vefat etmiştir." diye konuştu.

Olay

Kilis'te mühendis Mehmet Akcan, 23 Ağustos 2017'de Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken aracıyla mayının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetmişti. FETÖ'den ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay yarbay M.O.A. hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme" suçundan müebbet ve diğer sanıklar M.Ş, H.O, A.Ü, M.S, M.G.İ, N.Y. ve S.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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