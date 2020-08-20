Kilis'teki kadın doktora tehdit ve şantaj iddiasıyla ilgili açıklama
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Kilis'teki kadın doktora tehdit ve şantaj iddiasıyla ilgili açıklama

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki bir kadın doktora yönelik yapılan tehdit ve şantaj iddiasına konu şüpheli hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verildiğini ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Kilis'teki kadın doktora tehdit ve şantaj iddiasıyla ilgili açıklama
20.08.2020 14:23 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:26

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki bir kadın doktora yönelik yapılan tehdit ve şantaj iddiasına konu şüpheli hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verildiğini ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan paylaşımlara konu olayla ilgili soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, bu nedenle de bilgi kirliliğinin önlenmesi ve kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla açıklama yapıldığı ifade edildi.

Müştekinin 7 Ağustos'ta Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına "cinsel taciz, tehdit, şantaj, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve hakaret" suçları kapsamında suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Soruşturma kapsamında şüpheli 11 Ağustos tarihinde mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi, şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımız bünyesinde müdafi refakatinde alınan savunmasında; şüphelinin sorulan sorulara net olarak cevap verememesi, psikolojisinin bozuk olduğuna ilişkin şüphenin tahkikat boyutunda oluşması üzerine TCK'nın 32. maddesi kapsamında gerekli muayene işlemleri için Kilis Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne şüpheli şahıs sevk edilmiştir."

Aynı gün Kilis Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü tarafından şüphelinin yapılan değerlendirilmesinde "major depresyon bulguları ile intihar düşüncesinin olduğunun anlaşıldığı" aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Major depresyon paranoid kişilik bozukluğu, paranoid sanrı, obsesif kompulsif bozukluk ve saptanabilecek diğer psikiyatrik bozuklukların tanısı ve özelikle tedavisi açısından erişkin psikiyatri hekimlerince değerlendirilmesi ve görüş bildirilmesinin uygun olacağı raporlanmıştır. Söz konusu rapora istinaden Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızca İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddet Büro Amirliği aracılığıyla Kilis Devlet Hastanesine uzman hekim görüşü ve muayenesi için şahıs gönderilmiştir. Kilis Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları psikiyatri uzmanınca tanzim olunan rapor kapsamında; şüphelinin psikiyatrik muayenesi sonucunda gözlem altına alınmasının uygun olacağı tarafımıza belirtilmiş olup, söz konusu rapor doğrultusunda Kilis Sulh Ceza Hakimliğinden şüphelinin adli psikiyatri birimi bulunan Adana Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözetim altına alınması kamu adına talep olunmuştur."

Soruşturmanın durumuyla ilgili bilgi aktarılan açıklamada, "Söz konusu rapor ve şüphelinin psikiyatrik tedavi boyutu ve ihtiyacı göz önüne alınarak C.C.K. hakkında Kilis Sulh Ceza Hakimliğince; Cumhuriyet Başsavcılığımızın kamu adına talebi doğrultusunda CMK'nın 109/3 (b) maddesi uyarınca adli kontrol altına alınmasına karar verildi. Ayrıca C.C.K. hakkında Kilis Aile Mahkemesince 6284 sayılı kanunun 5/1.a.c.d.f, 8/6 maddeleri uyarınca 6 ay süreyle şüpheli hakkında uzaklaştırma ve gizlilik kararı verilmiş olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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