Kilis'teki Fetö/pdy Davası

Kilis'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 23'ü tutuklu 27 eski polisin yargılanmasına devam edildi.

Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve avukatları ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) aracılığı ile katılan Sanık Hüseyin Örs, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanıklardan Gazi Bozkurt, yaptığı savunmada, yöneltilen suçları kabul etmediğini belirterek, polis olarak 5 yıl Güneydoğu'da bölücü terör örgütü PKK ile mücadele ettiğini ardından 8 ay Diyarbakır Sur'da görev yaptığını söyledi. Şu anda bu şekilde yargılanmanın hiç vicdani olmadığını savunan sanık Bozkurt, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mahkemeye verdiği mütalaasında, örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle tüm sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanıklardan 22'sinin tutukluluk hallerinin devamına, diğer tutuklu sanık Ramazan Gün'ün ise adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.