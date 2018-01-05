Kilis'teki Fetö/pdy Davası

Kilis'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 17'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu.



Sanık Osman Türk, duruşmaya tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.



Sanıklardan Meryem Öner, kendisine yöneltilen suçları kabul etmediğini belirterek tahliyesini ve beraatini istedi.



Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, tahliyelerini talep etti.



Cumhuriyet savcısı mütalaasında, örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklu sanıklara ceza verilmesi gerektiğini mahkeme heyeti başkanına bildirdi.



Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 31 Ocak 2018'e erteledi.