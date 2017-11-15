Kilis'teki Fetö/pdy Davası

Kilis'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 35'i tutuklu 55 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kilis L Tipi Kapalı Cezaevindeki salonda görülen duruşmada tutuklu sanıklar, avukatları ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Tutuklu sanık Ali Kemal, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.



Dosyaya eklenmek üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından sanıklar savunma yaptı.



Mahkeme heyeti başkanı, tutuklu sanıklara örgütle nasıl tanıştıklarını ve ByLock programını kullanıp kullanmadıklarını, örgütle nasıl tanıştıklarını sordu.



Sanıklardan Velit Mağat, kendisine yöneltilen suçları kabul etmediğini, FETÖ üyesi olmadığını iddia etti, tutukluluk süresinin göz önüne alınarak tahliyesini istedi.



Sanıklardan eski polis Eyüp Şadi Zorlu da ByLock programını kullanmadığını, ayağından ameliyat olacağını, bu nedenle adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi.



Diğer sanıklar da üzerilerine atılı suçlamaları reddederek, tahliyelerini talep etti.



Cumhuriyet savcısı mütalaasında, örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklu sanıklara ceza verilmesi gerektiğini yazılı olarak mahkeme heyeti başkanına iletti.



Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Ocak 2018'e erteledi.