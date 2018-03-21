Kilis'teki Cinayet

Kilis'in Musabeyli ilçesinde 8 ay önce işlenen cinayetin azmettiricisi olarak aranan zanlı, Gaziantep'te yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Delifakıkarut köyünde geçen yıl 17 Ağustos'ta İsmail Şahin (46) ile amcasının çocukları Mesut ve Ali Şahin arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İsmail Şahin'in oğlu İsmail Şahin (18), babasının evdeki ruhsatlı tabancasını alarak Mesut ve Ali Şahin'i öldürdü.

Olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel bir ekip kuruldu.

Ekipler, oğul Şahin'i olaydan hemen sonra Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yakaladı, olayda kullanılan silah ele geçirildi.

Olayın azmettiricisi olarak aranan baba Şahin'in 8 aylık çalışmanın ardından Gaziantep'te bir evde gizlendiği bilgisine ulaşan ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda zanlıyı gözaltına alarak Kilis'e getirdi.

Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.