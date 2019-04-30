Kilis'teki Askeri Birlikler Sınıra Konuşlandı
Kilis'teki askeri birlikler sınıra konuşlandıKİLİS'te görevli zırhlı askeri birlikler, takviye amaçlı sınır bölgesine konuşlandı.
Kilis'teki askeri birlikler sınıra konuşlandı
KİLİS'te görevli zırhlı askeri birlikler, takviye amaçlı sınır bölgesine konuşlandı.
Kilis merkez ve ilçelerde görevli topçu bataryaları ile zırhlı araçlar ve askeri personel sınır hattına hareket etti. Ardından konvoydaki araç ve personel, sınır hattı boyunca konuşlandı.
Kaynak: DHA