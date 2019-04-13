Kilis'teki Arapça Tabelalar Değişti

Kilis'te Suriyelilerin iş yerlerine yönelik denetimler ve uyarılar sonucu Suriyelilerin iş yerleri tabelasını Türkçe olarak değiştirdi.

Kilis Valiliği Şubat ve Mart ayları içerisinde oluşturulan komisyon, iş yerlerine Arapça tabelaların kaldırılması için 15 gün süre vermişti. Suriyeli esnafların bölümü iş yeri tabelalarının yüzde 75'i Türkçe, 25 oranında Arapça olarak değiştirildi.

Kilis Valisi Recep Soytürk'ün talimatıyla oluşturulan komisyonda Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden görevliler yer aldı. Oluşan komisyon, Suriyeli iş yerlerinde vergi yönünden BAĞKUR, SSK yönünden, sağlık ve gıda yönünden ve iş yeri açma ruhsatları kontrol etmişti. Suriyelilere Arapça olan iş yeri talebelerinin Türkçe tabelayla değiştirilmesi için veriler süre zarfında iş yerlerinin büyük bölümünün tabelalarını değiştirdi. Kalan kısmının ise bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. - KİLİS

Kaynak: İHA