Kilis'teki Araçların Yarısı Motosiklet

Kilis trafiğine bir yılda bin 223 araç eklenirken, araçların yüzde 49,2 motosiklet olduğu bildirildi.

Kilis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 2018 yılsonu itibarıyla 46 bin 49 oldu. Bu araç sayısı ile Kilis, tüm iller içinde 66. sırada yer aldı. Kilis'teki araç sayısı bir yıl içinde bin 223 adet artarak 2017 yılında 44 bin 826 iken 2018'de 46 bin 49 oldu.

Araç türleri incelendiğinde ise Kilis'te trafiğe kayıtlı toplam taşıtın yaklaşık yarısını motosiklet (yüzde 49,2) oluşturdu. Motosikleti, otomobil (yüzde 23,5) ve traktör (yüzde 13,6) takip etti. - KİLİS

Kaynak: İHA