Kilis Tek Umutları Türkiye, İstekleri Geleceklerini Kazanmak

Türkiye'nin desteğiyle DAEŞ ve PYDPKK'ya yönelik operasyonda görev aldıkları sırada gerek intihar saldırılarında gerekse de çatışmalarda yaralanan ÖSO askerleri, tedavilerinin sürdüğü merkezde yaşadıklarını anlattı.

Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar sırasında küçük gruplar halinde kurulan silahlı örgütler, Türkiye'nin yönlendirmesiyle ve eğitimleriyle ÖSO güçleri olarak birleşti. ÖSO güçleri önce Fırat Kalkanı ve son olarak da Zeytin Dalı Harekatı'nda DAEŞ ile PYDPKK'ya karşı Türk askeriyle birlikte savaşmaya başladı. Türk askerinin de eğittiği ÖSO'ye bağlı birliklerde görev alan kişiler, yaralanınca Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilip tedavi edildi.

Yaralı ÖSO askerleri, tedavilerinin devam ettiği merkezde DHA'ya konuştu. Burada doktor gözetiminde günlük kontrolleri yapılan, uzun tedavi süreçlerinde barınmaları sağlanan askerlerin hepsi de gelecekleri için iyileşir iyileşmek tekrar cepheye gidip savaşacaklarını söyledi. Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan OSÖ askeri 20 yaşındaki Saddam Hüseyin, merkezdeki görüşmede yaptığı konuşmasında iyileşince gözünü kırpmadan tekrar cepheye gideceğini belirterek, Türk askeri ve ÖSO'daki arkadaşlarımın yanına döneceğim. Ayağımdan yaralandım. Yakında iyileşirim. Kendimi iyi hissettiğim anda gideceğim. Geleceğimizi kurtarmak için iyileşince tekrar savaşacağım dedi. Yine harekatta yaralanan 19 yaşındaki Ahmet Museyfar, Operasyon bizim için Suriye için çok faydalı olacak. Çünkü vatanımıza köyümüze dönebileceğiz. İstediğim tek şey savaş bittikten sonra rahat yaşamak bunun içinde Esad, DAEŞ ve PKKPYD'yi Suriye'den temizlememiz gerekiyor. Bunu sağlamak için de ÖSO'ya katıldım. Esad'ın zulümlerinden kurtulmak için ÖSO'ya katıldım. Ancak sonra DAEŞ, PYDPKK geldi. Avrupa ülkeleri onların yanında yer aldı. Şu anda tek bir umudumuz var. Türkiye inşallah bizimle birlikte yürüyecek. Tek umudumuz Türkiye. Türk halkına da desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bende iyileştiğim zaman hemen gitmeye hazırım. İyi olduğum zaman ÖSO güçlerinin katılacağım diye konuştu.

ÖZGÜRLÜĞÜM İÇİN SAVAŞIYORUM

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El Bab'ta DAEŞ üyelerinin intihar saldırısında yaralanan Hasan Hadde ise teröre karşı verdiği mücadelede amcalarının dayılarını kaybettiğini anlattı. Özgürlüğü için vatanı için savaştığını ifade eden Hasan Hadde, Zeytin Dalı Harekatında başarılı olacağız. Allah bize yardımcı olur inşallah. Harekattan sonra güvenli bölge olursa biz de vatandaş olarak ülkemizde rahat yaşarız. Çünkü köyümüze dönmek için mücadele ediyoruz. Ben de ÖSO güçlerinin yanında olacağım. İyileşince gidip onlarla savaşacağım. Ben özgürlüğümüzü kazanmak için ÖSO'ya katıldım. Geleceğimizi kazanacağız dedi.

13 YAŞINDAKİ ALİ AHMET'İN ACI HAYATI

Aynı merkezde tedavisi süren 13 yaşındaki Ali Ahmet ise savaşın terörün en büyük acısını yaşayanlardan oldu. Ali Ahmet, annesini, babasını iki kardeşini savaşa kurban verdi. Kendisinin de sağ bacağı kopunca protez takıldı. Merkezdekilerin çok sevdiği adeta maskotu haline gelen Ali Ahmet, büyüyünce özgür bir ülkede yaşamak istediğini söyledi.