Kilis'te zeytinyağının kilosu 33 TL'den satılıyor

KİLİS (İHA) - Kilis'te zeytin hasadının başlamasıyla birlikte zeytinyağının kilosu 33 TL'den satılmaya başlandı.

Türkiye'de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis'te, zeytin bahçelerinden yağlık zeytinlerin toplanmasına başlandı. Toplanan zeytin taneleri Fabrikaya getirilerek zeytinyağına dönüştürülüyor. Kilis'te, asit oranı yüzde 1'den düşük zeytinyağının kilosu 33 TL'den satılmaya başlandı. Zeytinyağı satıcısı Mevlüt Bediroğlu, Kilis'te zeytin hasadının başladığını ifade ederek, "Bugün itibariyle zeytinyağının kilosunu 33 TL'den satıyoruz. Erken hasattan toplanan zeytinyağları, ilerleyen günlerde fiyatların artmasını bekliyoruz. Asit oranları çok düşük, 0.3-0.4 oranında zeytinyağının asit oranı vardır" dedi.

Zeytinyağı Fabrikası Sahibi Mustafa Köseismailoğlu, Zeytinyağı fiyatlarının 32-33 TL bandında olduğunu ifade ederek, "İlerleyen zamanda fiyatlar artabilir. Türkiye'de en kaliteli zeytinyağı Kilis'te üretiliyor. Zeytinyağlarının asit oranları da çok düşüktür. 0.3-0.4 oranında asitler çıkmaktadır. Rekolte düşük, bu nedenle zeytinyağı fiyatları artabilir" diye konuştu. - KİLİS