Kilis'te zeytinyağı fabrikalarında ikramlar yasaklandı
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Kilis'te zeytinyağı fabrikalarında ikramlar yasaklandı

14.10.2020 17:51 | Son Güncelleme: 14.10.2020 17:54
Kilis'te zeytinyağı fabrikalarında ikramlar yasaklandı

Kilis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zeytinyağı fabrikalarında vatandaşlara yiyecek içecek ikramı yasaklandı.

Kilis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zeytinyağı fabrikalarında vatandaşlara yiyecek içecek ikramı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunca zeytinyağı fabrikalarına yönelik yeni kararlar alındığı belirtildi.

Buna göre, zeytinyağı fabrikalarında paketli su hariç her türlü yiyecek içecek ikramının durdurulmasına karar verildiği duyurulan açıklamada, "Yoğunluğu ve mesafe kurallarına aykırılığı önlemek için çiftçilerin işletmelere randevu usulü ile çağrılması, işletme içerisine sadece zeytin sıkımı yapılan çiftçinin girişine izin verilmesi, fabrika sahasında bulunan herkesin maske ve sosyal mesafe kurallarına uyması, işletmelerce yoğunluğun önlenmesi, mesafe ve maske kuralına uyulması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kararlara uymayanlar hakkında işlem yapılacağı da bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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