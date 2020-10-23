Zeytinde erken hasat dönemi
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Zeytinde erken hasat dönemi

23.10.2020 10:07 | Son Güncelleme: 23.10.2020 10:49

Zeytinde erken hasat dönemi Kilis'te üreticilerin bir bölümünün zeytin hasadına erken başlayarak elde edilen zeytinyağını iki katı fiyata satması nedeniyle hasada erken başlandı.

Zeytinde erken hasat dönemi

KİLİS - Kilis'te üreticilerin bir bölümünün zeytin hasadına erken başlayarak elde edilen zeytinyağını iki katı fiyata satması nedeniyle hasada erken başlandı.

Türkiye'de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis'te bazı üreticilerin toplan zeytinleri soğuk sıkım yaparak kilosunu 50-60 TL'den satması nedeniyle hasat erken başladı.

Kilis Valiliği öncülüğünde zeytinyağının daha kaliteli üretilmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle zeytin üreticileri, zeytinleri erken topluyor. Kararmadan toplanan zeytinler, fabrikalarda düşük ısıyla yağa dönüştürülüyor. Zeytin üreticisi Mehmet Mercimek, Kilis'te ilk zeytin hasadına başladıklarını ifade ederek, "Amacımız kaliteli, birinci sınıf yağ üretmektir. Bu nedenle zeytin hasadına başladık. Soğuk sıkım yapılığımız için yağları yüksek fiyata satıyoruz. İnsanlar artık kaliteli yağ tüketmeyi tercih ediyor. Yeşilken topladığımız zeytinlerin asit oranı 05 ile 1 asit arasındadır" dedi.

Zeytinyağı fabrikası sahibi Süleyman Mercimek, erken hasat yapmak isteyenlerin Ekim ayının 15'inde zeytinlerini toplamaya başladığını ifade ederek, "Soğuk sıkım yapmak isteyen üreticilerimiz erken başladılar. Erken hasat ile yapılan zeytinlerin yağları hem daha kaliteli oluyor. Asit oranları 3-4 civarında oluyor. Bu zeytinyağları diğer zeytin yağlarına oranla daha kaliteli olması nedeniyle fiyatı yüksek ve pahalıdır. Genellikle zeytinyağları Avrupa birliği ülkelerine ihraç olmaktadır. Bizim amacımız Kilis Zeytinyağını dünya ülkelerine tanıtmaktır. Şu an zeytinyağının kilosu 18-20 TL, soğuk sıkım zeytinyağının kilosu ise 50-60 lira arasındadır" dedi.

Zeytinde erken hasat dönemi
Zeytinde erken hasat dönemi
Zeytinde erken hasat dönemi
Zeytinde erken hasat dönemi
Zeytinde erken hasat dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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