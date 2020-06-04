Kilis'te zeytin bahçesinde erkek cesedi bulundu
Kilis'te zeytin bahçesinde toprağa gömülü erkek cesedi bulundu.
04.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:45
Kilis'te zeytin bahçesinde toprağa gömülü erkek cesedi bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkeze bağlı Duruca köyü Suriye sınırı yakınlarındaki bir zeytinlikte ceset olabileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgede yapılan kazı çalışmasında, bir erkek cesedi bulundu.
Ekiplerce yapılan ilk incelemenin ardından ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili biri Suriyeli 3 kişinin gözaltına alındı.
Cesedin kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA