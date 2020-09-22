Kilis'te zabıta iş yerlerini denetledi
Kilis Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerinde denetim yaptı.
22.09.2020 12:51 | Son Güncelleme: 22.09.2020 12:54
Kilis Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerinde denetim yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda iş yerlerinin ruhsatı, gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ve hijyen koşulları denetlendi.
Denetimlerde ruhsatı bulunmayan iş yerlerinin zabıta ekiplerince kapatıldığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz