Kilis'te yüzmek için çaya giren Suriyeli boğuldu Kilis'te yüzmek için Afrin Çayı'na giren Suriyeli çocuk boğuldu.

Kilis'te yüzmek için Afrin Çayı'na giren Suriyeli çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, A.E.Ö. (16) ile Suriye uyruklu İbrahim Halil Mohamed (16) yüzmek için Duruca köyü Aybastı Mezrası'ndaki Afrin Çayı'na girdi.

Mohamed'in akıntıya kapılması üzerine paniğe kapılan A.E.Ö. durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

AFAD ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmayla Mohamed sudan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Mohamed'in cenazesi otopsi için Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA