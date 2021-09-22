Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler
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Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 4 yabancı uyruklu yakalandı.

KAZIM KARABEKİR (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 4 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir araçtan inerek başka bir araca binen 4 yabancı uyrukluyu tespit etti.

Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklular, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla Suriye uyruklu A.A. gözaltına alındı.

Diğer araçla kaçan şüpheli M.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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