Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı
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Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 yabancı uyruklu yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda çalışma yürüten polis ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde bir araçta Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 4 yabancı uyruklu bulunduğunu belirledi.

Operasyonla yakalanan yabancı uyruklular, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Suriye uyruklu A.R.K.A. ve A.Ö. de gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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