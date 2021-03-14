Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı
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Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı

14.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:36
Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.

Kilis 1. Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, Suriye sınır hattında yurda yasa dışı yollarla girmek isteyen bir grubu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, ülkeye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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