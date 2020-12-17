Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı
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Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı

17.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:38
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 yabancı uyruklu ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 yabancı uyruklu ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde polis ekiplerince durdurulan araçta ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu biri çocuk 3 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıları iddiasıyla gözaltına alınan aracın sürücüsü F.A. ile araçta bulunan M.G. ve B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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