Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı
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Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı

27.11.2020 10:43 | Son Güncelleme: 27.11.2020 10:46
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde polis ekiplerince durdurulan araçta ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

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Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sürücü H.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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