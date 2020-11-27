Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı
27.11.2020 10:43 | Son Güncelleme: 27.11.2020 10:46
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde polis ekiplerince durdurulan araçta ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.
Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sürücü H.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz