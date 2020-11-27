Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde polis ekiplerince durdurulan araçta ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sürücü H.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz