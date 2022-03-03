Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 80 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 80 yabancı uyruklu yakalandı

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
 - Güncelleme:
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 80 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 80 yabancı uyruklu yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 80 yabancı uyruklu yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen istihbari çalışmalar sonucu yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen biri çocuk 80 yabancı uyruklu yakalandı.

Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı, kullandıkları 2 araca el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 80 yabancı uyruklu yakalandı

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Jandarma, Kilis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title