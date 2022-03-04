KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 8 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde Suriyeli A.S. ve A.E.A'nın ikametinde yabancı uyruklular olduğunu belirledi.

Yurda kaçak yollardan girdikleri öğrenilen 8 Suriyeli, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan ve emniyete götürülen A.S. ve A.E.A. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.