Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 7 yabancı uyruklu yakalandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 yabancı uyruklu yakalandı.
KİLİS (AA) - Kilis'te yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin ve Mehmet Rıfat Kazancıoğlu mahallelerinde bir ev ve araçta 7 yabancı uyruklu bulunduğunu tespit etti.
Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 7 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu S.E.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, A.E.A'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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