Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 3 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler
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Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 3 yabancı uyruklu yakalandı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 3 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 3 yabancı uyruklu yakalandı.

Kilis'te yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 3 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde bir araçtan 3 yabancı uyruklunun indiğini tespit etti.

Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 3 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu M.B. ve Ş.Ö. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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