KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 3 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüpheli Suriye uyruklu F.M.C'nin evinde 3 yabancı uyruklunun kaldığını tespit etti.

Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 3 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla şüpheli F.M.C. cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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