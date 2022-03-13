Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 24 yabancı uyruklu yakalandı

ELBEYLİ, KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 24 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Elbeyli ilçe kırsalındaki zeytin bahçesinde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan geçen 18 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Ayrıca ekipler, merkez İnnaplı Kütah Mahallesi'nde de bir adreste yabancı uyrukluların bulunduğu bilgisi üzerine düzenledikleri operasyonda 6 kişiyi yakaladı.

Yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve hastanedeki işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.