Kilis'te yurda kaçak yollarla giren bir yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen bir yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncü Pınar Mahallesi'nde Suriyeli M.H'nin aracında bir yabancı uyruklunun bulunduğunu tespit etti.

Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu B.S, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan M.H, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.