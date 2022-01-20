Kilis'te yurda kaçak yollarla giren bir yabancı uyruklu yakalandı - Haberler
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Kilis'te yurda kaçak yollarla giren bir yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda kaçak yollarla giren bir yabancı uyruklu yakalandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen bir yabancı uyruklu yakalandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen bir yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncü Pınar Mahallesi'nde Suriyeli M.H'nin aracında bir yabancı uyruklunun bulunduğunu tespit etti.

Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu B.S, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan M.H, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Pınar Mahallesi, Suriyeli, Kilis, Güncel, Haber

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