Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğan Güreş Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek sorguladıkları Suriye uyruklu 5 kişinin kaçak yollarla ülkeye giriş yaptıklarını tespit etti.

Ekiplerce yakalanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, yanlarında bulunan şüpheli M.K. ve Ö.K. gözaltına alındı.

Göçmenlerin Gaziantep'e gitmek için şüpheli M.K. ve Ö.K. ile 1000 dolar karşılığında anlaştıkları belirlendi.