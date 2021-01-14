Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, kent merkezinde bir evde ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 4'ü çocuk 5 kişiyi yakaladı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

M.M, M.Ş. ve C.Ş. göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz