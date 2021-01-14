Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı

14.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:08
Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, kent merkezinde bir evde ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 4'ü çocuk 5 kişiyi yakaladı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

M.M, M.Ş. ve C.Ş. göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Koca Alparslan Türkeş
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil İsmail Kartal Emre Taşdemir Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kongre Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 11:11:29. #1.14#
title