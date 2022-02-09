Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler
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Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 4 yabancı uyruklu yakalandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 4 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncü Pınar Mahallesi'nde şüpheli F.Ş'nin kullandığı araçta yabancı uyrukluların olduğunu tespit etti.

Yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 4 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü F.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Pınar Mahallesi, Tragger, Kilis, Güncel, Haberler

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