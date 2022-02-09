Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı
AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 4 yabancı uyruklu yakalandı.
KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 4 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncü Pınar Mahallesi'nde şüpheli F.Ş'nin kullandığı araçta yabancı uyrukluların olduğunu tespit etti.
Yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 4 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan F.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Cebrail Caymaz - Güncel