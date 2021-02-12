Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı

12.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:40
Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 yabancı uyruklu yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde bir evde ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 3'ü çocuk 10 kişiyi yakaladı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu R.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Muharrem İnce Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Sezen Aksu Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Erol Bulut Cüneyt Çakır Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Milli İzmir Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 10:44:51. #1.16#
title