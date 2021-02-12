Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde bir evde ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 3'ü çocuk 10 kişiyi yakaladı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu R.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz