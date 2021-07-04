Kilis'te yüksek kira fiyatları iş yerlerini vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kilis'te yüksek kira fiyatları iş yerlerini vurdu

Kilis'te yüksek kira fiyatları iş yerlerini vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kilis'te ekonomiyi ayakta tutan pasajlarda uzun süreden beri ilk kez kiralık dükkan sayısında artış yaşanıyor.

Kilis'te ekonomiyi ayakta tutan pasajlarda uzun süreden beri ilk kez kiralık dükkan sayısında artış yaşanıyor.

Kilis'te 1970'li yıllardan beri faaliyet gösteren kent merkezindeki pasajlarda kiralık iş yeri bulmak nerede ise imkansız olarak görülürken, 2 yıldır kiralık iş yeri sayasında artış yaşanıyor. Pasaj esnafları, İş yerlerinin kiralarının yüksek olduğunu, işlerin eskisi kadar iyi olmadığı için bir çok esnafın iş yerlerini kapattığını, bu nedenle pasajlarda kiralık iş yeri sayısında artış yaşandığını ifade ettiler. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Vladimir Putin Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Kartal Tibet Civan Canova Çağla Altunkaya
Spor Erol Bulut Burak Elmas Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kilis'te yüksek kira fiyatları iş yerlerini vurdu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 13:17:22. #1.14#

title