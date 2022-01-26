Yolu kardan kapanan köydeki hastaya UMKE ulaştı - Haberler
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Yolu kardan kapanan köydeki hastaya UMKE ulaştı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, UMKE ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

MUSABEYLİ, KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, UMKE ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze 44 kilometre uzaktaki Topallar köyünde oturan 28 yaşındaki Müzeyyen Yoluk'un baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti üzerine yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Yoğun kar nedeniyle köye giriş yapamayan sağlık ekipleri, durumu UMKE'ye bildirdi.

UMKE ekiplerinin mücadelesi sonucu ulaşılan hasta, evinden alınarak ana yolda bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Yoluk'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolu kardan kapanan köydeki hastaya UMKE ulaştı

Yolu kardan kapanan köydeki hastaya UMKE ulaştı

Yolu kardan kapanan köydeki hastaya UMKE ulaştı

AA - Son Dakika Haberleri

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Musabeyli, Kilis, kar, Güncel, Haber

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