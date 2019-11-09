Kilis'te yol verme kavgası: 1 yaralı
Kilis'te trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Kilis'te trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sabah Pazarı mevkisinde otomobil sürücüleri M.E.T. ile M.C. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.E.T. bıçağıyla M.C'yi yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan M.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheli M.E.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.