Kilis'te yol verme kavgası: 1 yaralı

Kilis'te yol verme kavgası: 1 yaralı

Kilis'te trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

09.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:16
Kilis'te yol verme kavgası: 1 yaralı

'te trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pazarı mevkisinde otomobil sürücüleri M.E.T. ile M.C. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.E.T. bıçağıyla M.C'yi yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan M.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli M.E.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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