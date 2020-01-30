Kilis'te yoğun sis etkili oluyor
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Kilis'te yoğun sis etkili oluyor

Kilis'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.

30.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:46
Kilis'te yoğun sis etkili oluyor

'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.

Kent merkezi ile , ve ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, görüş mesafesinin düşmesinden dolayı güçlükle ilerleyebildi.

Yetkililer, sürücülere yoğun sis nedeniyle araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA
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