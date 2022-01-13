Kilis'te yoğun sis etkili oldu, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Güncel
Kilis'te yoğun sis etkili oldu, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi Kilis'te etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.
KİLİS (İHA) - Kilis'te yoğun sis etkili oldu, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi
KİLİS - Kilis'te etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.
Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis farlarını yakarak seyretti.
Kilis-Gaziantep, Kilis-Hatay, Kilis-Önüpınar, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis-Elbeyli karayollarında sis etkili oldu.