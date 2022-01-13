Kilis'te yoğun sis etkili oldu, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi - Haberler
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Kilis'te yoğun sis etkili oldu, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Güncel

Kilis'te yoğun sis etkili oldu, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi Kilis'te etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

KİLİS (İHA) - Kilis'te yoğun sis etkili oldu, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi

KİLİS - Kilis'te etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis farlarını yakarak seyretti.

Kilis-Gaziantep, Kilis-Hatay, Kilis-Önüpınar, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis-Elbeyli karayollarında sis etkili oldu.

Kilis'te yoğun sis etkili oldu, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi

Kilis'te yoğun sis etkili oldu, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi

Kilis'te yoğun sis etkili oldu, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Son Dakika Haberleri

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