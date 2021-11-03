Kilis'te yoğun sis etkili oldu - Haberler
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Kilis'te yoğun sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Güncel

- Kilis'te yoğun sis etkili oldu Kilis'te etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerleyebildi.

KİLİS (İHA) - - Kilis'te yoğun sis etkili oldu

KİLİS - Kilis'te etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerleyebildi.

Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30-40 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis nedeniyle sis farlarını yakarak seyretti.

Kilis-Gaziantep, Kilis-Hatay, Kilis-Önüpınar, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis-Elbeyli kara yollarında sis etkili oldu.

Kilis'te yoğun sis etkili oldu

Kilis'te yoğun sis etkili oldu

Kilis'te yoğun sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Son Dakika Haberleri
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